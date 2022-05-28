Bybit собирает трейдеров на глобальном состязании WSOT 2022 с рекордным призовым фондом до $8 млн ДУБАЙ, Объединённые Арабские Эмираты, 26 мая 2022 года — World Series of Trading (WSOT) уже давно стал знаковым событием в сфере криптотрейдинга, и этот год не будет исключением: регистрация на WSOT 2022 начнётся уже 26 мая 2022 года. Участники будут соревноваться в крупнейшем международном криптосостязании за долю в рекордном призовом фонде до 8 млн USDT, а также NFT и другие бонусы. В рамках этого события Bybit выделит $400 000 в биткоинах ЮНИСЕФ, чтобы поддержать образовательные программы. WSOT стирает границы между виртуальным и «физическим» спортом: в этом году событие отправит участников в напряжённую гонку с игроками из лучших киберспортивных организаций мира. Приглашённым гостям предстоит соревноваться в навыках и скорости, а также покорять криптоиндустрию вместе с трейдерами со всего мира. Участники WSOT 2022 смогут бросить вызов чемпионам киберспорта. «В этом году WSOT устраивает гонку нового уровня, — рассказывает Бен Чжоу, соучредитель и CEO Bybit. — Мы приглашаем геймеров, трейдеров и сплочённые команды присоединиться к состязанию и испытать удачу в крупнейшем турнире по криптотрейдингу в мире. Более того, мы хотим использовать эту возможность, чтобы повысить финансовую грамотность и общедоступность инвестиций, а также предоставить источник благополучия простым людям».    