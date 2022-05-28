Новые дорожки появятся на одном проспекте и четырёх улицах, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Алматы появятся первые велосветофоры Изображение с сайта Pixabay В управлении городской мобильности Алматы сообщили, что в этом году планируют обустроить 10 километров велодорожек на проспекте Абая и улицах Манаса, Толстого, Молдагалиева, Аймаутова.
- На велодорожках по мере выявления дефектов на постоянной основе ведутся работы по текущему ремонту. Также в 2022 году будет разработана проектно-сметная документация на строительство 25 километров велодорог, - сообщили в ведомстве.
Правда прокладывать их начнут в 2023 году. Ранее в полиции сообщали, что до конца года 65 светофоров, где имеются велодорожки, доукомплектуют велосветофорами.