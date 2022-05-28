246 пар пройдут экстракорпоральное оплодотворение в этом году, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- Всегда была проблема доступности и на сегодня она остаётся главной. В 2006 году я обратился к президенту страны и было принято решение начать оплачивать часть программы за счёт бюджета. В 2010 году профинансировали 110 программ. С каждым годом их число увеличивалось. В 2021 году стала реализоваться программа «Ансаған сәби» и на Казахстан выделено семь тысяч квот. Это значит, что мы реально можем получить около 2,5 тысяч детей, - рассказал главный репродуктолог.

- То есть человеческий эмбрион перед переносом в матку может быть проверен на все 46 хромосом, и мы можем знать, что при переносе в матку - это генетический здоровый плод, с точки зрения хромосом. Пациенты этот анализ оплачивают самостоятельно. Есть ещё очень интересная программа онкофертильности - пациенты репродуктивного возраста, которым необходимо проводить лечение онкологического заболевания, могут хирургии и лучевой терапии или химиотерапии заморозить яйцеклетку, сперматозоид или оплодотворённый эмбрион. И после успешного лечения, спустя пять лет быть родителями, - рассказал репродуктолог.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал главный внештатный репродуктолог министерства здравоохранения Вячеслав Локшин, бесплодие - это серьёзная медицинская и социальная проблема не только для Казахстана, но и для всего мира. Примерно каждая шестая семья имеет проблемы с деторождением. Большей части этих пациентов раньше помочь было нельзя. В 1978 году стало возможным провести ЭКО. В 1986 году возможность появилась в советском союзе и ещё через десять лет в Казахстане. За эту 26-летнюю историю в стране благодаря ЭКО появились на свет почти 28 тысяч детей, сейчас ежегодно рождается более трёх тысяч детей.В ЗКО в первый год выделили всего 18 квот, 2020 году - 39 квот, в этом году - 249 квот. Пациенты могут обратиться в любую из 19 клиник, которые работают в рамках обязательного медицинского страхования. Из них три государственные и 16 частных. По данным управления здравоохранения ЗКО, эффективность по наступлению беременности при ЭКО составила почти 48%, а по родам - 35%. Если взять средний европейский показатель, то он примерно составляет по наступившей беременности - 35%, по родам 26-28%. Локшин добавил, что сейчас в стране доступна программа преимплантационного генетического скрининга.Вячеслав Локшин отметил, что порядка 48% супружеских пар не имеют детей из-за мужского фактора. ЭКО проводится при условии, что супруги здоровы соматически, и у женщины нет заболеваний, которые угрожают её жизни.