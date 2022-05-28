Трагедия произошла сегодня, 28 мая, на 126-ом перегоне Желаево-Уральск. Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иную информация в интересах следствия в ведомстве раскрывать не стали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.