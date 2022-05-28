Иллюстративное фото из архива "МГ" Полицейские обнаружили оборудованную нарколабораторию при проверке одного из дачных коллективов. 48-летний владелец дачи заявил, что выращивает коноплю для собственного употребления. Однако нарколаборатория была оборудована по последнему слову техники. По словам задержанного, семена и оборудование он приобрёл в интернет-магазине. Ведётся досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Задержанному грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Общий вес веществ составил более 400 граммов. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. sTaZILottcc Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.