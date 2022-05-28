Скриншот с видео В социальных сетях распространяется видеоролик, снятый в одном из супермаркетов Уральска. На кадрах видно, как сначала люди толкаются у входа в торговый зал, а затем эта толпа устремляется в помещение. При этом некоторые люди падают, в том числе и пожилые люди, но на них никто не обращает внимание. В самом торговом зале выясняется, что сахар уже раскуплен. В пресс-службе акима города сообщили, местные исполнительные органы принимают меры по налаживанию поставок сладкого продукта. Так, посредством АО «НК «Продкорпорация» в область поставлено 204 тонны удешевлённого сахарного песка, который был реализован в торговые сети Уральска и в районах области. Кроме этого произведена оплата шести вагонов сахара в объеме 408 тонн. При этом отпускная цена отечественных сахарных заводов составляет 450 тенге за кг. В настоящее время три вагона (204 тонн) отгружено и находятся в пути, ещё три вагонов будут загружены и отправлены в ближайшее время. С заводов дополнительно планируется выделить для потребности области 408 тонн. В настоящее время продажа сахара для населения осуществляется в крупных торговых сетях по следующим ценам: - «Дина» – 442 тенге за кг; - «Лидер» - – 395 тенге за кг; - «Алтындар» – 370 тенге за кг. Вместе с тем, в акимате добавили, что ранее основной объём сахара импортировали в нашу область с России и Беларуси (около 60%) из-за удобства при транспортировке готовой продукции. Однако в марте правительство Российской Федерации запретило экспорт сахарного песка в страны ЕАЭС, что привело к ограничению ввоза товара в область. – В связи с увеличением спроса на сахар, для недопущения дефицита товара на полках магазинов и предотвращения спекулятивных действий со стороны перекупщиков, торговые сети области, в том числе сеть «Алтындар», установили ограничения в реализации продукции населению. Из – за повышенного спроса на сахар со стороны населения, дневная норма реализуется в короткий промежуток времени, - сообщили в акимате. Количество сахара, продаваемого одному покупателю не должно превышать установленный объём - от 1 до 3 килограмм в одни руки. Gz5EbewmyHk?feature=share Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании