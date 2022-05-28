- По данным РГП "Казгидромет", 29 мая в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся 25 градусов выше нуля, ночью +15. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
- В Атырау ожидается ясная погода без осадков. Днём будет +28..+30 градусов, ночью +13..+15 градусов. Ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
- В Актобе синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днём ожидается до +25..+27 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
- В Актау будет ясная погода. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
