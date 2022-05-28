Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла сегодня, 28 мая, в поселке Алмалы Акжайыкского района. По информации пресс-службы ДЧС, в трёх километрах от села в реке Урал в запрещенном для купания месте утонул 15-летний подросток. На поиски ребенка выехали спасатели. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.