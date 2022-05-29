- Потерпевшая пояснила, что подобные действия со стороны подсудимой продолжаются около года и всё это время она прощала её. Однако нарушительница продолжает свои противоправные действия, в связи с чем потерпевшая просит назначить ей наказание, - рассказали в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел Таскалинский районный суд. Согласно материалам, нарушительница, находясь подшофе, обматерила потерпевшую в магазине.Подсудимая вину признала и попросила прощения у потерпевшей. Постановлением суда правонарушительница подвергнута штрафу. По статье «Мелкое хулиганство» штраф предусмотрен в размере пяти МРП - 15 тысяч тенге.