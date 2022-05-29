Потерпевшая рассказала, что почти год терпела выходки подсудимой, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Миллионный штраф присудили главному налоговику Уральска за взятку Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел Таскалинский районный суд. Согласно материалам, нарушительница, находясь подшофе, обматерила потерпевшую в магазине.
- Потерпевшая пояснила, что подобные действия со стороны подсудимой продолжаются около года и всё это время она прощала её. Однако нарушительница продолжает свои противоправные действия, в связи с чем потерпевшая просит назначить ей наказание, - рассказали в пресс-службе Западно-Казахстанского областного суда.
Подсудимая вину признала и попросила прощения у потерпевшей. Постановлением суда правонарушительница подвергнута штрафу. По статье «Мелкое хулиганство» штраф предусмотрен в размере пяти МРП - 15 тысяч тенге.