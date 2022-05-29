Иллюстративное фото из архива "МГ" 15-летний подросток утонул вчера, 28 мая, в поселке Алмалы Акжайыкского района. Спасатели приступили к поискам в 21.00, и в 7.00 сегодняшнего дня обнаружили и извлекли из воды тело мальчика. Его нашли в 50-60 метрах от места падения. К слову, это первый случай смерти на воде с начала этого года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.