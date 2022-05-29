Подросток соврал стражам порядка, что якобы стал свидетелем драки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Полицейские ЗКО пожаловались на сельских акимов и ветинспекторов Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области. Подросток 2003 года рождения позвонил в 102 и сообщил о якобы происходящей драки, которой на самом деле не было. Мама подростка признала вину и раскаялась в поступке сына. Решением суда на неё наложен административный штраф в размере 32 162 тенге. Ранее в Атырау осудили родителей подростка за четыре ложных вызова полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.