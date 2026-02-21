Также ожидается туман.

По данным РГП «Казгидромет», 22 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается туман, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 13 градусов мороза, ночью до -18 градусов.

Туман и ветер с порывами ожидаются в Атырауской области. Днем температура воздуха составит -5 градусов, ночью -10.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют снег, метель, туман и сильный ветер. Температура воздуха днем до -10 градусов, ночью до -15.

Туман и сильный порывистый ветер ожидаются в Мангистауской области. Днем температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла, ночью похолодает до 5 градусов мороза.