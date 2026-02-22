Санитарные врачи подчёркивают, что соблюдение этих правил поможет снизить риск пищевых отравлений и сделать питание безопаснее.

В Западно-Казахстанской области санитарные врачи обратились к жителям с рекомендациями по безопасному заказу готовой еды. По их словам, простые меры предосторожности помогут избежать пищевых отравлений и сохранить здоровье.

Специалисты советуют оформлять заказы только в официально работающих кафе и ресторанах с хорошей репутацией и отзывами. Если заведение вызывает сомнения, от покупки лучше отказаться.

Важно обращать внимание и на доставку. Горячие блюда должны приезжать горячими, а холодные — охлаждёнными. Упаковка должна быть чистой, целой и плотно закрытой. Слишком долгая доставка — ещё один повод насторожиться.

Перед тем как приступить к еде, санврачи рекомендуют оценить её внешний вид и запах. Если появился неприятный запах, изменился цвет или консистенция, а упаковка повреждена — употреблять такие продукты нельзя.

Особое внимание стоит уделить скоропортящимся блюдам. Салаты с майонезом, роллы, молочные и кремовые десерты требуют строгого температурного режима и быстро портятся.

Людям с аллергией, хроническими заболеваниями и родителям маленьких детей советуют заранее уточнять состав блюд и возможное наличие аллергенов.

Также специалисты напоминают: готовую еду лучше съесть сразу после доставки. Если это невозможно — хранить её нужно только в холодильнике и не дольше установленного срока.

Санитарные врачи подчёркивают, что соблюдение этих правил поможет снизить риск пищевых отравлений и сделать питание безопаснее.