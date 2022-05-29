– Сегодня мы проводим племенной смотр клуба "Феникс", мероприятие называется "Уральская весна-2022". Участвуют 108 собак. Экспертизу в ринге проводит Надежда Бойко. Принимают участие собаки из городов Уральск, Актобе, Атырау, Актау, Самара, Саратов и Оренбург. На выставке представлено 38 пород, есть очень редкие породы даже в мировом масштабе, такие как лаготто романьоло (итальянская водяная собака - прим. автора), рабочие ягдтерьеры, тибетский мастиф, испанский мастиф, миниатюрный бультерьер, русская цветная болонка, якутские лайки, высококлассная казахская тазы. Традиционно много немецких овчарок. Такие мероприятия проводятся с целью отбора для племенного разведения чистопородных собак. Оценки и титулы получат достойные собаки, для этого проводится независимая экспертиза. Эксперты приглашаются из другого города, - рассказала представитель центра кинологии и фелинологии по ЗКО "Феникс", кинолог Татьяна Кальянова.

– Мы участвуем в подобной выставке впервые, у нас шестимесячный щенок немецкой овчарки по кличке Унгар. Он только учиться выполнять команды, очень послушный и надежный друг. Это умные, добродушные собаки, обожают детей, - рассказала жительница Уральска Елена.

– Мы неоднократно участвовали в различных соревнованиях, стали обладателями множества титулов, сдали защитную службу, общий курс дрессировки. Ездили в Актобе, очень нравятся такие мероприятия, хотелось бы, чтобы почаще проводились выставки. Немецкие овчарки очень красивые, умные, хорошие охранницы, быстро поддаются дрессировке, отличный друг и член семьи, - говорит владелец Ильвы, житель Уральска Александр Котельников.

– Изначально мы брали его для семьи, для детей, чтобы был охранником. Он со своей задачей справляется в полном объеме, мы спокойно оставляем детей с Елизаром. Он у нас регулярно занимается с кинологом. Пока титулов у нас нет,- рассказала хозяйка Елизара Ксения Астраханкина.

– Мы приехали из Актобе, собакам полтора года, они брат и сестра. Дрессировке подаются без проблем, социальную адаптацию проходят быстро, с детьми ладит прекрасно. К людям относится адекватно, только из-за своих больших габаритов могут нечаянно толкнуть, - говорит Евгений.

– Шпиц - маленький, добрый, красивый, проблем с содержанием нет. Только надо регулярно вычесывать. С ним можно даже не гулять, может дома ходить на пеленку. Эта наша первая выставка, - говорит житель Уральска Иван Фомин.

– Нам присвоены титулы в трех выставках. Теперь нам нужно еще три титула и тогда мы будем чемпионами Казахстана. Мы хотим разводить чистокровных казахских тазы, в нашем сообществе состоят более 100 человек. Надеюсь в ближайшие два года мы сможем возродить нашу породу. в месяц на одну собаку уходит около 15 тысяч тенге. Гулять вывозим загород, в городской среде она не любит гулять. В еде не прихотлива, но стараемся кормить чистым мясом, - рассказал Оралбек Макатов.

– Мы пока не ставим задачу разводить таких собак, наша задача - вывести нормальных особей этой породы со всеми рабочими качествами. Эта порода вывелась в питомнике "Красная звезда" еще во времена советского союза. Собака предназначена для охраны и поисковых работ. Раньше они охраняли тюрьма на севере СССР, способны выдержать очень низкие температуры, они устойчивы к климату, не прячутся от холода и не болеют простудными заболеваниями, - рассказал Алексей.

– У меня три сенбернара, я развожу их. Пришли на выставку, чтобы получить допуск к разведению. Собака добрая, отличная нянька, люблю всех собак, особенно крупных. Лялю взяли из Павлодара, они у меня живут везде - и в вольере, и во дворе и дома. Ляля весит около 80 килограммов, есть еще кобель, он весит 92 килограмма. Любят мясо, творог, молоко домашнее. На улице внимание обращают все, если собака позволяет, то без проблем разрешаю гладить, - говорит Гульнара.

Сегодня, 29 мая, на стадионе имени П.Атояна прошла выставка собак, организатором которой выступило центр кинологии и фелинологии по ЗКО "Феникс". Мероприятие проводится ежегодно, однако из-за карантинных ограничений организаторы не смогли его провести в последние два года.Немецкая овчарка по кличке Унгар впервые участвует в выставке, поэтому заметно волнуется и не отходит от своей хозяйки. Несмотря на свои внушительные размеры, оказалась что ему всего полгода.В отличие от Унгара трехлетняя Ильва ведет себя более уверенно. С интересом рассматривает своих сородичей и с удовольствием позволяет себя гладить.Доберман по кличке Елизар приехал на выставку из Атырау. Собаке два года, но в выставках участвует впервые. Родом Елизар из Киргизии, из питомника "Брэдли бо".Породу акита большинство из нас знают по фильму "Хатико", однако героем картины является японская собака. Оказалось есть еще и американская акита, которая известна своими охотничьими навыками. Хозяин такой порода Евгений Бойко говорит, что американская акита раньше охотилась даже на медведей.Одной из самых миниатюрных участников стала собака породы немецкий шпиц по кличке Кокос.Из Актобе приехала казахская тазы Янтарь. По словам хозяина собаки Оралбека Макатова, у них специальное сообщество владельцев именно этой породы собак.Алексей Сдыков приехал на выставку из Актобе с тремя восточно-европейскими овчарками трех разных расцветок. Одна из собак сдала на отлично общий курс дрессировки, все три собаки прошли курс социальной адаптации и соответствуют своему статусу.Внимание большинства зрителей выставки привлек сенбернар по кличке Ляля. Она бросается в глаза своими внушительными размерами. По словам хозяйки Гульнары Сумшиди весит она 80 килограммов.К слову, выставка вызвала большой интерес среди горожан. Люди, идущие с семьями в парк с удовольствием заходили на стадион и фотографировались с животными.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.