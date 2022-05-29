В выставке приняли участие животные из городов Уральск, Атырау, Актобе, Актау, Самара, Саратов и Оренбург, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 29 мая, на стадионе имени П.Атояна прошла выставка собак, организатором которой выступило центр кинологии и фелинологии по ЗКО "Феникс". Мероприятие проводится ежегодно, однако из-за карантинных ограничений организаторы не смогли его провести в последние два года.
– Сегодня мы проводим племенной смотр клуба "Феникс", мероприятие называется "Уральская весна-2022". Участвуют 108 собак. Экспертизу в ринге проводит Надежда Бойко. Принимают участие собаки из городов Уральск, Актобе, Атырау, Актау, Самара, Саратов и Оренбург. На выставке представлено 38 пород, есть очень редкие породы даже в мировом масштабе, такие как лаготто романьоло (итальянская водяная собака - прим. автора), рабочие ягдтерьеры, тибетский мастиф, испанский мастиф, миниатюрный бультерьер, русская цветная болонка, якутские лайки, высококлассная казахская тазы. Традиционно много немецких овчарок. Такие мероприятия проводятся с целью отбора для племенного разведения чистопородных собак. Оценки и титулы получат достойные собаки, для этого проводится независимая экспертиза. Эксперты приглашаются из другого города, - рассказала представитель центра кинологии и фелинологии по ЗКО "Феникс", кинолог Татьяна Кальянова.
Немецкая овчарка по кличке Унгар впервые участвует в выставке, поэтому заметно волнуется и не отходит от своей хозяйки. Несмотря на свои внушительные размеры, оказалась что ему всего полгода.
– Мы участвуем в подобной выставке впервые, у нас шестимесячный щенок немецкой овчарки по кличке Унгар. Он только учиться выполнять команды, очень послушный и надежный друг. Это умные, добродушные собаки, обожают детей, - рассказала жительница Уральска Елена.
В отличие от Унгара трехлетняя Ильва ведет себя более уверенно. С интересом рассматривает своих сородичей и с удовольствием позволяет себя гладить.
– Мы неоднократно участвовали в различных соревнованиях, стали обладателями множества титулов, сдали защитную службу, общий курс дрессировки. Ездили в Актобе, очень нравятся такие мероприятия, хотелось бы, чтобы почаще проводились выставки. Немецкие овчарки очень красивые, умные, хорошие охранницы, быстро поддаются дрессировке, отличный друг и член семьи, - говорит владелец Ильвы, житель Уральска Александр Котельников.
Доберман по кличке Елизар приехал на выставку из Атырау. Собаке два года, но в выставках участвует впервые. Родом Елизар из Киргизии, из питомника "Брэдли бо".
– Изначально мы брали его для семьи, для детей, чтобы был охранником. Он со своей задачей справляется в полном объеме, мы спокойно оставляем детей с Елизаром. Он у нас регулярно занимается с кинологом. Пока титулов у нас нет,- рассказала хозяйка Елизара Ксения Астраханкина.
Породу акита большинство из нас знают по фильму "Хатико", однако героем картины является японская собака. Оказалось есть еще и американская акита, которая известна своими охотничьими навыками. Хозяин такой порода Евгений Бойко говорит, что американская акита раньше охотилась даже на медведей.
– Мы приехали из Актобе, собакам полтора года, они брат и сестра. Дрессировке подаются без проблем, социальную адаптацию проходят быстро, с детьми ладит прекрасно. К людям относится адекватно, только из-за своих больших габаритов могут нечаянно толкнуть, - говорит Евгений.
Одной из самых миниатюрных участников стала собака породы немецкий шпиц по кличке Кокос.
– Шпиц - маленький, добрый, красивый, проблем с содержанием нет. Только надо регулярно вычесывать. С ним можно даже не гулять, может дома ходить на пеленку. Эта наша первая выставка, - говорит житель Уральска Иван Фомин.
Из Актобе приехала казахская тазы Янтарь. По словам хозяина собаки Оралбека Макатова, у них специальное сообщество владельцев именно этой породы собак.
– Нам присвоены титулы в трех выставках. Теперь нам нужно еще три титула и тогда мы будем чемпионами Казахстана. Мы хотим разводить чистокровных казахских тазы, в нашем сообществе состоят более 100 человек. Надеюсь в ближайшие два года мы сможем возродить нашу породу. в месяц на одну собаку уходит около 15 тысяч тенге. Гулять вывозим загород, в городской среде она не любит гулять. В еде не прихотлива, но стараемся кормить чистым мясом, - рассказал Оралбек Макатов.
Алексей Сдыков приехал на выставку из Актобе с тремя восточно-европейскими овчарками трех разных расцветок. Одна из собак сдала на отлично общий курс дрессировки, все три собаки прошли курс социальной адаптации и соответствуют своему статусу.
– Мы пока не ставим задачу разводить таких собак, наша задача - вывести нормальных особей этой породы со всеми рабочими качествами. Эта порода вывелась в питомнике "Красная звезда" еще во времена советского союза. Собака предназначена для охраны и поисковых работ. Раньше они охраняли тюрьма на севере СССР, способны выдержать очень низкие температуры, они устойчивы к климату, не прячутся от холода и не болеют простудными заболеваниями, - рассказал Алексей.
Внимание большинства зрителей выставки привлек сенбернар по кличке Ляля. Она бросается в глаза своими внушительными размерами. По словам хозяйки Гульнары Сумшиди весит она 80 килограммов.
– У меня три сенбернара, я развожу их. Пришли на выставку, чтобы получить допуск к разведению. Собака добрая, отличная нянька, люблю всех собак, особенно крупных. Лялю взяли из Павлодара, они у меня живут везде - и в вольере, и во дворе и дома. Ляля весит около 80 килограммов, есть еще кобель, он весит 92 килограмма. Любят мясо, творог, молоко домашнее. На улице внимание обращают все, если собака позволяет, то без проблем разрешаю гладить, - говорит Гульнара.
К слову, выставка вызвала большой интерес среди горожан. Люди, идущие с семьями в парк с удовольствием заходили на стадион и фотографировались с животными.
Фото автора