– Аэроклуб берет свое начало с 1937 года как база для подготовки курсантов для поступления в летное училище, а позже для фронта в ВОВ. После войны образовалась планерная станция, проходили подготовку парашютисты. Наши спортсмены выезжали на соревнования и занимали призовые места. До 2002 года на базе клуба образовалась спортшкола, аэродром работал все это время. В 2009 году приняли решение об обучении взрослых и об организации туристических полетов. Сейчас аэроклуб занимается развитием авиатуризма, к нам приезжают из соседних областей не только полетать, но и научиться планерному спорту, - рассказал председатель аэроклуба Талгат Убышев.

– Парашютный спорт является одним из самых перспективных видов спорта. Особенно для юношей, так как этот спорт является прямой дорогой в элитные войска, готовим будущих десантников. Мы отбираем здоровых, крепких ребят от 14 до 17 лет, многие ребята не проходят из-за плохого зрения. Но наша школа не простаивает, - рассказал Илья Китин.

Один из самых старейших аэроклубов СССР Западно-Казахстанский аэроклуб был организован в 1937 году в Уральске. Сейчас называется - Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по авиационным видам спорта. Направление деятельности: Военно-патриотическая работа с молодежью. Организация прыжков с парашютом и привлечение подростков к занятиям парашютным спортом. Находится по адресу проспект Назарбаева, 190.

Мероприятие было приурочено к 85-летию уральского аэроклуб и проходило на аэродроме Кордон в поселке Деркул. Вниманию жителей и гостей города представили насыщенную развлекательную программу и выступление авиамоделистов. Гвоздем мероприятия стало авиашоу. К слову, вход на мероприятие было свободным.В Казахстане функционируют около 15 аэроклубов, которые в основном находятся в городах Алматы и Нур-Султан. На западе страны уральский аэроклуб является единственным. Стоимость полета варьируется от 20 до 40 тысяч тенге, прыжков с парашютом на платной основе здесь нет. Инструктор парашютно-десантной подготовки Илья Китин является кандидатом в мастера спорта и сегодня прыгнул с парашютом 778 раз.К слову, сейчас в спортивной школе парашютным спортом занимаются около 50 ребят.

