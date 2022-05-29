Скорость ветра не превысит 14 метров в секунду. Погода на 11 мая
  • По данным РГП "Казгидромет", 30 мая в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров поднимутся 25 градусов выше нуля, ночью +16. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается ясная погода без осадков. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +16..+15 градусов. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.
  • В Актобе синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днём ожидается до +28..+30 градусов. Ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясная погода. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
