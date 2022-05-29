Густой чёрный дым можно увидеть со всех концов города, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Гараж с тремя машинами загорелся в Уральске Вечером 29 мая уральцев напугал густой чёрный дым в районе Второй базы. Как оказалось, он исходил от горящего гаража. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в 20:20 по адресу Молдавская, 41 во дворе частного жилого дома горит гараж, который ранее был переоборудован под СТО.
– В гараже стоят три автомашины. Создалась угроза частному дому, - сообщили в ведомстве.
На месте пожара работают 20 сотрудников ДЧС и шесть единиц техники.  