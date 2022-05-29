– В гараже стоят три автомашины. Создалась угроза частному дому, - сообщили в ведомстве.

Вечером 29 мая уральцев напугал густой чёрный дым в районе Второй базы. Как оказалось, он исходил от горящего гаража. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в 20:20 по адресу Молдавская, 41 во дворе частного жилого дома горит гараж, который ранее был переоборудован под СТО.На месте пожара работают 20 сотрудников ДЧС и шесть единиц техники.