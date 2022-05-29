Авария произошла 29 мая около 19:00 на пересечении 18-ой и 21-ой улиц в посёлке Таскала-3. По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, на перекрёстке пассажирский автобус Daewoo не уступил дорогу ГАЗели, которая двигалась справа, и врезался в него. От удара ГАЗель опрокинулась и врезалась в электрический столб. Водитель ГАЗели и пассажиры общественного транспорта получили различные травмы и обратились за медицинской помощью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.