80% опрошенных ощутили подорожание всех видов продуктов в Казахстане - аналитики
36% респондентов заработка хватает лишь на еду и одежду, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Агентство JD EXPERT провело опрос жителей 14 крупных городов Казахстана о росте цен на продукты питания. 72% респондентов отметили низкий или стабильный невысокий уровень дохода своей семьи: 36% респондентов заработка хватает лишь на еду и одежду, ещё 36% могут накопить на гаджеты и бытовую технику.
- Почти половина респондентов говорит о снижении покупок овощей, фруктов, молочной продукции. До 70% респондентов вынуждены частично или полностью отказаться от сладкого, - отмечают аналитики.
На вопрос о том, на какие продукты казахстанцы ощутили значительное для своей семьи изменение цен в последние полгода - год, 80% ответили, что ощутили подорожание всех видов продуктов. Больше всего было отмечено подорожание фруктов, ягод и сахара. Меньше всего рост цен ощущался на макаронные изделия.
87% казахстанцев отмечают, что их средний чек на продукты питания вырос в два раза и более за последние два - три года.
- Настроение респондентов можно отразить в следующих выдержках из их ответов: «Вся заработная плата уходит только на продукты», «Страшно, что будет дальше», «Придётся урезать рацион детей», «Не будем покупать одежду, все деньги уйдут на еду», «Будем голодать». Тот факт, что казахстанцы с высокой степенью вовлеченности и эмоциональности отвечали на открытый вопрос о своей реакции на изменение цен, демонстрирует высокую для народа актуальность сложившейся на продуктовом рынке ценовой политике, - считают в JD EXPERT.
Практически 30% респондентов видят проблемой увеличение или ввод новых налогов. Две трети опрошенных считают, что регулирующая роль государства должна быть сосредоточена на поддержке местных производителей.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!