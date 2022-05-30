- Сейчас общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки, - говорится в сообщении, опубликованном 29 мая.

Изображение Alexandra_Koch с сайта Pixabay В заявлении ВОЗ говорится о 257 лабораторно подтверждённых и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян.При этом риск для общественного здравоохранения может стать высоким, если «вирус воспользуется возможностью утвердиться в качестве патогена для человека и распространится среди групп с более высоким риском тяжёлого заболевания, таких как маленькие дети и лица с ослабленным иммунитетом». Полное руководство по профилактике инфекции и борьбе с ним будет опубликовано в ближайшее время. Напомним, случаи заражения подтверждены в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, Австралии, Канаде и США.

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение. Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирование также может произойти при контакте с кровью заражённого или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.