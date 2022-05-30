Соответствующие изменения внесены в закон о воинской службе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пенсионный возраст для военнослужащих вырастет в Казахстане Фото из архива "МГ" Об этом сообщил начальник Центра пенсионного обеспечения министерства обороны Кайыржан Бимолдин в ходе брифинга. По его словам, пенсионный возраст напрямую зависит от предельного возраста, установленного военнослужащим законом о воинской службе.
- В этом году в закон о воинской службе внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет, в этой связи и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет, - сказал Бимолдин.
Спикер отметил, что основные изменения, произошедшие в пенсионном законодательстве – это переход военнослужащих на солидарную пенсию за счёт государственного бюджета.