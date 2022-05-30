Новые станции свяжут центр города со спальными районами, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новые станции метро открыли в Алматы Фото: акимат Алматы В Алматы открылись две станции метро: «Сарыарка» и «Бауыржан Момышулы». «Сарыарка» - следующая после станции «Москва» (была конечной - прим автора), расположена по проспекту Абая между Алтынсарина и Саина в районе Family Park. Станция «Бауыржан Момышулы» расположена по проспекту Абая, западнее улицы Момышулы.
- Это очень значимое событие. Вопрос не только пассажиропотока, который мы ожидаем, вырастет с 50 тысяч до 85 тысяч. Город станет гораздо комфортнее, решим вопросы трафика, который всех нас беспокоит, вопросы улучшения экологии, - уверен аким Алматы Ерболат Досаев.
На линии будут курсировать 15 четырёхвагонных электропоездов с интервалом движения 8-12 минут. В дальнейшем власти планируют завершить строительство станции «Калкаман» и развить линию метрополитена в западном направлении до рынка «Барлык». На новых станциях недавно установили швейцарские сейсмические станции. Полученная от них  информация позволит в дальнейшем проектировать новые станции метрополитена с учётом особенностей сейсмического воздействия.