Плату за цифровой майнинг ввели в Казахстане с 2022 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Налог на майнинг в Казахстане предлагают увеличить в 10 раз Изображение с сайта Pixabay За первые полгода цифровые майнеры в стране пополнили бюджет на 652 млн тенге. Плата поступила от плательщиков 12 регионов Казахстана. Больший вклад внесли майнеры столицы - 277.3 млн тенге, на втором месте ЗКО - 143.1 млн тенге. Деньги, к слову, поступают в республиканский бюджет.
- С первого января 2022 года введена плата за цифровой майнинг. Плата взимается за фактический объём электрической энергии, потреблённой при осуществлении деятельности. Налоговая отчётность по плате за цифровой майнинг не предусмотрена. Ставка - один тенге за один киловатт в час электрической энергии, - напомнили в комитете государственных доходов.
Сейчас в парламенте рассматривается законопроект, предусматривающий увеличение ставки платы за цифровой майнинг.