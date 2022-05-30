- Детство, которое проживают наши дети, существенно отличается от нашего с вами детства. Поэтому нам нужно помочь детям, подросткам научиться оценивать меру безопасности и оставаться уверенными в трудных жизненных ситуациях. К сожалению, попустительский тип современного родительского воспитания предоставляет детям много свободы, родители возлагают на детей ответственность большую, чем они могут вынести, взрослые переоценивают способность детей учиться методом «проб и ошибок». Такой подход как «один раз позволю – ничего страшного» чреват рисками и трагедиями, - сказал Жуманалин в ходе брифинга в МВД.

- Там тоже могут ездить машины, и поэтому очень большая вероятность создания аварийной ситуации. К тому же, во дворах огромное количество припаркованных машин, и часто дети выбегают из-за автомобилей, не смотря по сторонам, - предупредил родителей Жуманалин.

не вступать в диалог с любым незнакомым взрослым, пусть игнорируют его внимание;

не брать угощений и подарков от незнакомых людей на улице;

если незнакомый взрослый хочет увести ребёнка в другое место, они должны знать, что они в опасности;

если это происходит в безлюдном месте, научите кричать, бежать, сопротивляться, всячески привлекать внимание других людей;

когда по улице за ними идёт незнакомый взрослый, советуйте не заходить в подъезд дома, пусть останутся на улице, обратятся к соседям с просьбой проводить до квартиры, либо дождутся когда в подъезд зайдет знакомый человек;

если всё-таки ребенок зашёл в подъезд, а следом зашел незнакомый взрослый, научите не садиться в лифт. В случае опасности пусть звонят, стучат в любую квартиру на площадке, кричат, просят о помощи.

Замначальника управления комитета административной полиции Жасулан Жуманалин напомнил о правилах безопасности детей во время летних каникул.По его словам, некоторые родители сами передают ключи от авто несовершеннолетним детям. Как и зачастую сами посылают детей в магазин, который находится в соседнем дворе.Он рекомендует напоминать детям, что в мире есть не только хорошие люди, но и плохие. Советуйте детям: