«Закон един для всех»: Назарбаев высказался о своих родственниках
Елбасы Нурсултан Назарбаев дал интервью казахстанскому политологу Данияру Ашимбаеву, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: elbasy.kz
В ходе интервью Ашимбаев попросил прокомментировать первого президента информацию о том, чтобы якобы некоторые из его родственников замешаны в противоправной деятельности.
– Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон – един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту, - ответил Нурсултан Назарбаев.
Он напомнил историю с Рахатом Алиевым, который был ему «практически как сын».
- Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осуждён казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба, - сказал Елбасы.
Также первый президент сказал, что пятого июня примет участие в референдуме. Он считает, что «каждое поколение имеет право вносить изменения в Основной закон».
