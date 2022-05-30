В сети появилась информация о проведении фестиваля «Жара» в Казахстане
Организаторы в Баку в начале апреля отказались от проведения фестиваля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Российские СМИ сообщают, что фестиваль «Жара» пройдёт в Казахстане. Запланированы выступления таких артистов как Баста, Zivert, Дима Билан, Artik & Asti, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, A’Studio, Emin, Ваня Дмитриенко, HammAli & Navai, Jony, ANNA ASTI, Ольга Бузова, Клава Кока, Лолита, Мари Краймбрери, Galibri & Mavik, MOT, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Хабиб, «Пицца», Натан, RASA, Звонкий, Анита Цой, Лариса Долина.
Афиша мероприятия уже распространяется в социальных сетях и появилась на казахстанском сайте для заказа билетов. Там говорится, что фестиваль пройдёт с 25 по 28 июля в Almaty Arena.
В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что заявка от организаторов ещё не поступала.
- На текущий момент заявка от организаторов концерта для получения согласования на его проведение со стороны местного исполнительного органа не поступала, - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что фестиваль должен был пройти в столице Азербайджана. Но в начале апреля один из его организаторов Эмин Агаларов , что «в связи со сложившейся в мире ситуацией» мероприятие отметили.
«Жара» — ежегодный международный музыкальный фестиваль. Основан в 2016 году российским и азербайджанским певцом, музыкантом и предпринимателем Эмином Агаларовым. Впервые он прошёл в Баку.
