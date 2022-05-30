- На текущий момент заявка от организаторов концерта для получения согласования на его проведение со стороны местного исполнительного органа не поступала, - говорится в сообщении.

Изображение с сайта Pixabay Российские СМИ сообщают , что фестиваль «Жара» пройдёт в Казахстане. Запланированы выступления таких артистов как Баста, Zivert, Дима Билан, Artik & Asti, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, A’Studio, Emin, Ваня Дмитриенко, HammAli & Navai, Jony, ANNA ASTI, Ольга Бузова, Клава Кока, Лолита, Мари Краймбрери, Galibri & Mavik, MOT, Люся Чеботина, Ольга Серябкина, Хабиб, «Пицца», Натан, RASA, Звонкий, Анита Цой, Лариса Долина. Афиша мероприятия уже распространяется в социальных сетях и появилась на казахстанском сайте для заказа билетов . Там говорится, что фестиваль пройдёт с 25 по 28 июля в Almaty Arena. В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что заявка от организаторов ещё не поступала.Стоит отметить, что фестиваль должен был пройти в столице Азербайджана. Но в начале апреля один из его организаторов Эмин Агаларов, что «в связи со сложившейся в мире ситуацией» мероприятие отметили.

«Жара» — ежегодный международный музыкальный фестиваль. Основан в 2016 году российским и азербайджанским певцом, музыкантом и предпринимателем Эмином Агаларовым. Впервые он прошёл в Баку.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.