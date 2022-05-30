- Он признался в содеянном и пояснил, что в ходе словесной ссоры с потерпевшим, взяв в руки отвёртку, умышленно нанёс один удар в область грудной клетки, от которого потерпевший скончался на месте, - рассказали в управлении полиции Карасайского района.

Тело мужчины со следами насильственной смерти нашли около шлагбаума на въезде в ЖК «Карлыгаш» в Каскелене. По горячим следам стражи порядка задержали подозреваемого - жителя Каскелена 1976 года рождения, занимающегося частным извозом.Подозреваемого доставили в управление. Расследование продолжается.