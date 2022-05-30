От рук вандалов пострадали 14 могил, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Жители сняли на видео разрушения на православном кладбище
в посёлке Трекино района Байтерек. На некоторых могилах сломали деревянные кресты и закрасили лица на памятниках. 26 мая полицейские зарегистрировали факт и начали досудебное расследование по статье 314 УК РК «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Сельчане, чьи могилы пострадали больше всего, считают, что это надругательство нельзя оставлять безнаказанным. У Любови Матросовой там покоятся внук и дочь, которые умерли во младенчестве.
- Мы заказывали специально ангелочков, чтобы поставить на могилы. После случившегося одну скульптуру мы нашли разбитую, вторая вовсе пропала. Судя по тому, что говорят местные жители, это сделали дети. Вы представляете, насколько они невоспитанные? Мы хотим, чтобы родителей этих детей или подростков наказали и привлекли к ответственности. Раньше молодёжь была вовлечена во взрослую жизнь, помогала по хозяйству. А сейчас молодёжь до четырёх - пяти утра распивает алкогольные напитки на лавочках, оттуда и появляются дурные мысли, что натворить. В первую очередь нужно винить родителей, - говорит Любовь Матросова.
Женщина считает, что даже те площадки, которые власти устанавливают для детей, их разбивают сами дети и подростки.
Стоит отметить, что на родительский день сельчане оставили краску на кладбище. Этой краской и были закрашены лица на портретах покойных. Также вандалы сорвали фотографии с крестов.
У Татьяны Голоурной на кладбище похоронены свекровь и свекор. На их могилах сломали и вырвали кресты.
- Да хоть бы кто пришёл и извинился за своих детей. Такое святое место и так надругаться.....Пусть теперь восстанавливают всё. Я когда узнала об этом, целую ночь не спала. Я просто так их не прощу. Такие поступки говорят о воспитании, - сказала Татьяна.
К слову, сельчане утверждают, что это дело рук детей из одной многодетной семьи. Однако мама в разговоре с журналистами опровергла предположения и заявила, что её дети были на кладбище, но могилы не трогали.
- Они же маленькие дети, не понимают. Кто причастен, спрашивайте у полицейских, - ответила женщина.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО проинформировали, что установлены подозреваемые - это ученики первого и второго классов. Остальных причастных устанавливают. Этот факт рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.
Любовь Матросова
Татьяна Голоурная
Фото Медета МЕДРЕСОВА