Сейчас по территории Казахстана перемещаются 152 вагона с сахаром, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Почему уральцы не могут найти сахар в супермаркетах и на рынках, рассказали в управлении предпринимательства ЗКО В пресс-службе министерства сельского хозяйства сообщили, что совместно с «НК «КТЖ» решён вопрос беспрепятственной поставки сахара и сахара-сырца в регионы страны.
- С 28 мая АО «НК «КТЖ» установлен особый контроль пропуска вагонов продуктом для бесперебойной поставки стратегического товара в области. Сейчас по территории Казахстана железнодорожным транспортом перемещаются 152 вагонов с сахаром. Помимо этого, железной дорогой доставляются 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом, предназначенным для переработки, - говорится в сообщении.
Акиматам областей рекомендовали обеспечить оперативную приёмку и распределение поставляемого сахара. В Минсельхозе заверяют, что производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. На дефицит сахара жалуются жители Атырау и Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.