Теперь в одни руки отпускают только килограмм сахара, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ограничение на продажу сахара ужесточили в Атырау Фото автора Соответствующее объявление появилось сегодня в супермаркетах города. Более того, прийти в магазин только за сахаром уже не получится, общий чек должен быть не менее тысячи тенге. При чём сахар мы смогли найти в супермаркетах «Идеал», его привозят в 13 и в 18 часов. В торговых сетях «Ярмарка» и «Семья» в продаже только сахар-рафинад. В ряде магазинов «Лидер» нет и его. - Я возмутилась насчёт требования покупать на тысячу тенге. А мне в магазине сказали: «Идите в акимат, нам всем дали сегодня такое задание, во всех супермаркетах в таком формате продавать сахар, - говорит жительница Улдай. В конце прошлой неделе сахар продавали по два килограмма в руки. Власти уверяют, что дефицит спровоцировал ажиотажный спрос на продукт. В Минсельхозе заверяют, что производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА