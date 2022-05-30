В ЗКО откроют государственный природный резерват «Бокейорда» и государственный природный заказник «Ащыозек». Об этом в ходе рабочей поездки в регион сообщила вице-министр экологии Алия Шалабекова, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО численность сайгаков достигла 800 тысяч голов. Как будут решать проблему фермеров? Фото из архива "МГ" Накануне учёные подсчитали, что численность сайгаков в ЗКО превысила 800 тысяч особей. Эти же цифры озвучили в Минэкологии. Фермеры Жанибекского района пожаловались чиновникам, что терпят убытки из-за возросшей популяции. Шалабекова отметила, что в июле в регионе создадут особо охраняемые природные территории, где планируют сконцентрировать до 250 тысяч особей.
- На сегодня подписано постановление о создании особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Площадь заказника составляет 314 504,1 га, резервата - 343 040,1 га. Они будут расположены на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов ЗКО, - сказала вице-министр на встрече с жителями.
По данным учёных, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО. Ранее директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована и в холодное время они будут всё равно уходить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.