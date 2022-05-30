Купивших накидки просят обратиться по адресу Сарайшык 44/2, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцы требуют вернуть деньги за купленные массажные накидки по 700 тысяч тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента по защите прав потребителей по ЗКО Эльмира Киматова обратилась к уральцам, купившим в этом году накидки у ТОО VIP Events за 720 600 тенге и 834 400 тенге.
- Если вы не пользуетесь товаром, намерены произвести возврат денег, просим вас обратиться в департамент по защите прав потребителей ЗКО. Наш адрес: Сарайшык 44/2 , кабинеты 303, 305, 306. Также можете направить своё заявление посредством информационной системы e-tutynushy. Условия для произведения возврата: накидка и товары не должны быть в применении, сохранены товарный вид, быть в наличии документы (договор купли- продажи, квитанция к приходному кассовому ордеру, договор банковского займа), - пояснила Эльмира Киматова.
Напомним, уральцам уже вернули деньги за массажные накидки, приобретённые у ТОО Akdeer. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.