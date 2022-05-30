- Областные, районные, внутрипоселковые дороги надо ремонтировать. Деньги нам выделяются. Есть свои приоритеты. В первую очередь на них выделяют средства. В нашей области это республиканские трассы – Уральск - Сайхин, Уральск - граница с Атырауской областью и Подстепное - граница РФ, - указал Гали Искалиев.

- В сравнении с остальными областями Западного региона, в ЗКО наибольшее количество сельских населённых пунктов. Например, в Атырауской – 164, Мангистау - 59, ЗКО - 416. Поэтому протяжённость дорог и электросетей значительно больше. Соответственно, больше затрат на содержание и ремонты, - сказал он.

На 2,2 млрд тенге, которые выделят в рамках программы «Развитие регионов на 2020 - 2025 годы», отремонтируют 26 километровв Аксае. Это микрорайоны 7, 9, 11, Строительный-1 и Строительный-3, а также улицы села Аралтал. 9,7 километров дорог районного центра отремонтируют благодаря финансированию из местного бюджета. На это готовы выделить 1,2 млрд тенге. За счёт этих средств завершат дорожные работы в 4 микрорайоне и по улице Еңбекші, уложат новое покрытие на улицах Жастар, Жанаталап, Жибек жолы и Бөрлі. Помимо этого, в планах реализация проектов по дорогам районного назначения. В рамках госпрограммы «Ауыл – Ел Бесігі» заасфальтируют 4,7 километров. В селе Бурлин – улица Садовая, в селе Приуральное – Орал. За счёт средств республиканского бюджета начнётся средний ремонт дороги Амангельды - Успеновка. Силами жителей и предпринимателей изготовлены проектные документации на внутрипоселковые дороги в сёлах Бумаколь и Жарсуат. 80%Бурлинского района изношены. На реконструкцию необходимо 865 млн тенге. В процессе разработки проектно-сметные документации по обновлению сетей в Аксае и сёлах Бурлин, Пугачево, Кентубек, Успеновка, Приуральное, Бумаколь. Бурлинский район развивается. Ему нужны новые дома и люди. 11 120 человек стоят в очереди на получение бесплатных 10 соток от государства. Ведетсяв Аксае и селе Бурлин. Своей очереди на жильё в моногороде ожидают 2 616 граждан. В данное время ведётся строительство двух девятиэтажных многоквартирных домов. Квартиры будут распределять среди очередников-вкладчиков «Отбасы банка». Этой зимой был сдан 126-квартирный арендный дом. Квартиры получили 50 многодетных семей и 40 детей-сирот. Касательно. Есть потребность в 27 врачах, 38 медработниках, 35 педагогах, 21 воспитателях. По возможности специалистам предоставляется жильё. Тем, кто направляется работать в сельскую местность, выплачивают подъёмные и выдаётся беспроцентный кредит для приобретения собственного жилья в рамках программы «С дипломом в село». На эти цели выделено 184 млн тенге. На аренду жилья дополнительно направлено 50 млн тенге. Стоит вопрос о строительстве 120-квартирного дома для специалистов в Аксае. Исходя из представленных данных в докладе акима района Еркебулана Ихсанова, в Бурлинском районе создан определенный. В прошлом году реализовано 16 проектов, инвестиции составили 5,5 млрд тенге. В этом году начнётся реализация уже 22 проектов. 16 из них предприниматели планируют завершить в течение нескольких месяцев. Объём инвестиций составит 17,6 млрд тенге. Благодаря этим проектам создадут 470 временных и 145 постоянных рабочих мест. В ходе мероприятия рассмотрены вопросы, поступившие на электронную почту. Жителей района волнуют состояние республиканской трассы, частые перебои с электричеством, уровень контроля местных властей за бродячими животными и вывозом мусора на территории моногорода. Было озвучено, что в сейчас ведётся ямочный ремонт трассы Подстепное - Илек (граница с РФ) на территории района. Площадь выравнивающего слоя составит порядка 10 тысяч кв. м. Также проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчиков, которые займутся реконструкцией двух участков: Подстепное - Федоровка и Бумаколь - граница РФ. Деньги выделены из республиканского бюджета. Аким области Гали Искалиев отметил, что в текущем году будут начаты мобилизационные работы, к полномасштабным же подрядчики приступят через год.Глава ЗКО сделал пояснение по сложившемуся утверждению, что ЗКО является регионом с самыми плохими дорогами и электросетями.Дано пояснение по перебоям с вывозом с мусором в Аксае, на которые стали жаловаться горожане. Аким района Еркебулан Ихсанов рассказал о недавней встрече с руководством ТОО «Демсервисес», председателями КСК и местным сообществом. Подрядчику дан срок на исправление ситуации. Сейчас ТОО «Демсервисес» помимо вывоза мусора занимается городским полигоном, который ранее находился в ведении ГКП «Горкомхоз». Также компания планирует проект по переработке мусора. Не остались без внимания вопросы, заданные присутствующими на встрече. Они касались деятельности Бурлинского колледжа и обратной связи с акимами сельских округов. Также по окончании встречи прошёл приём граждан - приняты девять человек. Основной круг вопросов – выдача земельных участков, качество воды, выплата пособий и установка дорожных знаков. Один гражданин обратился с благодарностью в адрес сотрудников полиции района.