В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +23..+25, ночью похолодает до +10..+12. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается ясная погода. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +14..+16 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +22..+24 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +20..+22 градусов. Ветер юго-восточный до 12 метров в секунду.

На западную половину страны будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем на западе и юге ожидается погода без осадков.