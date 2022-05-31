Страны Евросоюза договорились об отключении Сбербанка от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в рамках шестого пакета санкций, передаёт РБК. Жителей ЗКО предупредили о новом способе мошенничества через приложение Иллютративное фото из архива "МГ" Об этом сообщил в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
- Этот пакет санкций включает в себя и другие жёсткие меры: де-Свифтинг крупнейшего российского банка — Сбербанк, — написал он.
Ранее Евросоюз утвердил отключение от SWIFT (что это такое можно прочитать по ссылке) семи российских банков — ВТБ, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка, ВЭБ.РФ, Совкомбанка, «России» и «Открытие». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.