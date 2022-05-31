Подобные рейды они планируют проводить несколько раз в неделю, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Ограничение на продажу сахара ужесточили в Атырау Фото автора В акимате региона сообщили, что на рейд в продуктовые магазины и супермаркеты выехали специалисты управления предпринимательства и туризма. Проверяют они как цены, так и наличие продуктов питания на полках. Руководитель управления Нурбол Жанабеков объяснил введённые ограничения на продажу сахара.
– С апреля в «Идеал Маркет» доставили шесть вагонов, а это 408 тонн, в другие сети супермаркетов поступило два вагона – 128 тонн сахара. Продукт сейчас находится в продаже на прилавках. Стоит отметить, что сахар реализуется по три килограмма на человека. Это связано с тем, что владельцы частных небольших магазинов или другие потребители одновременно покупают большое количество по низким ценам и продают дороже. Поэтому в супермаркетах сахар поступает на полки в определённые сроки, - сказал Жанабеков.
Сейчас власти ведутся переговоры с сахарным заводом в Алматинской области. Они, возможно, поставят в регион 408 тонн сладкой продукции. Телеканал Atameken Business сообщил, что в одном из супермаркетов Атырау перекупщик 18 раз за день заходил в магазин и приобретал сахар. Его вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. В конце прошлой неделе сахар продавали по два килограмма в руки. Власти уверяют, что дефицит спровоцировал ажиотажный спрос на продукт. В Минсельхозе заверяют, что производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы, запасы продукта постоянно пополняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.