- Уровень безработицы составляет 4,9%, что аналогично показателям прошлого года. Массового наплыва с сопредельных стран пока не наблюдается. Сейчас переезжают в основном сотрудники сферы IT, финансово-банковские сотрудники. На первое мая пересекли границу 14 тысяч человек, девять тысяч человек оформляли документы на работу. Можно сказать, что сейчас к нам едут «сливки» рынка, которые могут снимать квартиру или оплачивать отели за счёт компании. Есть вероятность, что ближе к осени к нам пойдут простые люди для заработка. Пока критического наплыва нет, – рассказал чиновник.

Иллюстративное фото с сайта Pixabey Заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда Ерболат Абулхатин отметил, что сейчас ситуация на рынке труда сопоставима с прошлым годом без значительного наплыва со стороны работников соседних стран. До пандемии из России в Казахстан приезжали до одного миллиона граждан.К слову, в основном россияне выбирают Алматы. Также Ерболат Абулхатин обратил внимание на снижение потока выезжающих в Россию казахстанцев. Если раньше порядка 80 тысяч молодых кадров из Казахстана ехали на обучение и оставались работать в России, сейчас казахстанцы отдают предпочтение Южной Корее, Турции, ОАЭ и странам Европы. За границей в настоящее время трудятся порядка 200 тысяч казахстанцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.