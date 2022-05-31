В Атырау родителей наказали за купание детей в запрещённых местах
Они купались без присмотра взрослых, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Только за один день сотрудники Центра оперативного управления через систему видеонаблюдения выявили около 10 подростков, купающихся в неустановленных местах. Их родителей привлекли к административной ответственности по части 1 статье 364 КоАП РК «Купание в запрещённых местах». Часть первая предусматривает наказание в виде предупреждения. Но если правонарушение они совершат повторно, придётся платить штраф.
- Чаще всего дети идут купаться на водоём без присмотра родителей. Мы переживаем за жизнь детей. Поэтому просим родителей не отпускать детей на реку без присмотра, - говорят в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Накануне к родителям обратились в МВД. Казахстанцев просят не оставлять детей без присмотра во избежание трагедии.
