Всего в мире платформой пользуются более двух миллиардов человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». «Крутые» локации для видео обещал тиктокерам предоставить аким Алматы Изображение Kon Zografos с сайта Pixabay В пресс-службе министерства информации и общественного развития сообщили, что глава ведомства Аскар Умаров встретился с генеральным директором представительства TikTok в России Сергеем Соколовым. Умаров отметил, что в Казахстане растёт активность блогеров, объединившихся в TikTok-хаус (жилье, где несколько десятков блогеров вместе делают общий контент - прим. автора). Соколов же озвучил, что в Казахстане уже более семи млн пользователей TikTok.
- Он поддержал предложение об усилении познавательного контента и предложил реализовать в Казахстане новые совместные проекты с содержательным контентом об истории, туризме, культуре, образовании и науке, театрах и музеях, - сообщили в пресс-службе МИОР.
Ранее патриотический TikTok-проект предложили создать в Казахстане.

