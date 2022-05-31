Более семи миллионов казахстанцев пользуются TikTok
Всего в мире платформой пользуются более двух миллиардов человек, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе министерства информации и общественного развития сообщили, что глава ведомства Аскар Умаров встретился с генеральным директором представительства TikTok в России Сергеем Соколовым. Умаров отметил, что в Казахстане растёт активность блогеров, объединившихся в TikTok-хаус (жилье, где несколько десятков блогеров вместе делают общий контент - прим. автора).
Соколов же озвучил, что в Казахстане уже более семи млн пользователей TikTok.
- Он поддержал предложение об усилении познавательного контента и предложил реализовать в Казахстане новые совместные проекты с содержательным контентом об истории, туризме, культуре, образовании и науке, театрах и музеях, - сообщили в пресс-службе МИОР.