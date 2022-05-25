- Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ объявила новый свой отчёт о расчёте смертности, который чётко показывает, что мы при потеряли два года продолжительности жизни в мире, - сказала она на Международном конгрессе «Health age. Активное долголетие».Согласно презентации, продолжительности жизни в мире во время пандемии снизилась впервые с 1950 года, опустившись ниже 71 года с 72,5 лет. Тем временем в Казахстане решается вопрос о возможном снижении пенсионного возраста. Сейчас в стране мужчины выходят на пенсию с 63 лет. Пенсионный возраст женщин ежегодно повышается. В 2027 году он сравняется с пенсионным возрастом мужчин. 12 мая вице-премьер Ералы Тугжанов говорил, что вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане будет обсуждаться, так как эту тему регулярно поднимают шахтеры и матери детей с инвалидностью. Комментируя вопрос здоровья людей предпенсионного возраста, министр здравоохранения сказала, что женщины в Казахстане живут на 9 лет дольше мужчин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
