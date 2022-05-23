- К сожалению, в некоторых сёлах не хватает специалистов, кроме фельдшеров, поэтому жителям станций приходится выезжать за десятки километров только для того, чтобы сделать флюорографию или съездить в районную больницу для сдачи анализа. В 2019 году в Жамбылской области восьмилетний мальчик упал с мотоцикла и был в тяжёлом состоянии. Осмотрев его, специалисты медпоезда поставили диагнозы «внутреннее кровотечение» и «разрыв печени». Мальчика срочно доставили в районную больницу, где ему сделали операцию и благодаря этому он выжил, – рассказала на брифинге в СЦК генеральный директор фонда Samruk-Kazyna Trust Альфия Адиева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В этому году запланированы маршруты двух поездов по 147 станциям отдалённых районов. Медпоезд посетит и ЗКО. В составе бригады будут терапевт, педиатр, кардиолог, невропатолог, окулист, ЛОР, гинеколог, хирург, уролог, маммолог, стоматолог, психолог и дерматовенеролог.Журналисты поинтересовались, почему до сих пор в интернете нет подробного расписания движения поезда. Спикеры заверили, что жители районов узнают о приезде поезда от местных властей, а не через интернет. Однако пока проверить эту информацию невозможно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.