- Моя дочка родилась в декабре 2016 года. В этом году мы заканчиваем детский сад, и я планировала, что она пойдёт в нулёвку, а в следующем году в первый класс. Но в школе нам отказали. Сказали, что согласно правилам, дети, рождённые в 2016 году, причём независимо от того, родился ребёнок в январе или в декабре, пойдут сразу в первый класс. Я, конечно, сейчас в шоке. Кто, а главное, зачем всё это придумал? Я считаю, что моему ребенку ещё рано в первый класс, - говорит мама пятилетней Эльвиры Айнагуль.

- Почему нельзя было заранее предупредить. К примеру, я бы не стала оставлять сына в садике, а в прошлом году забрала его и отдала в нулёвку, чтобы он имел представление о том, что такое школа, парта и буквы. Почему мы, родители, узнаем об изменениях в последнюю очередь?! – вопрошает жительница Уральска Ирина.

- В организациях образования Уральска приём в первый класс осуществляется на основании приказа МОН от третьего июня 2021 года о внесении изменений в приказ «Об утверждении типовых правил приёма на обучение в организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования». В соответствии с пунктом 9, организации образования, реализующие общеобразовательные учебные программы начального образования, обеспечивают приём в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет, с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Возмущённые родители обратились в редакцию портала «Мой ГОРОД».Возмущены уральцы тем, что заранее их не предупредили о грядущих изменениях.Между тем в пресс-службе отдела образования Уральска ответили, что изменения в приказ министра образования внесли ещё в июне прошлого года.Приём в первые классы уже начался и продлится до первого августа.