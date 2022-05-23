Скриншот с видео Стражи порядка задержали 27-летнего горожанина, у которого при досмотре обнаружили 60 доз расфасованных синтетических наркотиков. Общая масса вещества составила 33 грамма.​ В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что по факту проходит досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». По данной статье предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до семи лет. Задержанный водворён в изолятор временного содержания. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.