- В суде выяснилось, что ученику по итогам полугодия необоснованно выставлена «4». Соответственно за год выставлена такая же оценка. Суд привлёк к участию в деле министерство образования и науки. Представитель считал, что оценка подлежит пересмотру по среднеарифметическому расчёту, - сообщили в пресс-службе суда.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело рассмотрел суд Павлодарской области. Мама школьника оспорила решение об отказе в пересмотре оценки по одному предмету.Стороны примирились, учреждение обязано на повторном заседании школьной комиссии пересмотреть спорную оценку ученика. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.