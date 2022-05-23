– В дальнейшем незнакомец указывал мужчине, что делать и под различным предлогом заставлял потерпевшего переводить средства. Он опросил отправить фото своей банковской карты, обещав скорое получение обещанного дохода от инвестирования. О том, что он стал жертвой обмана, мужчина понял только когда лишился более трёх миллионов тенге, - рассказали полицейские.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что заявитель в марте увидел объявление о выгодном заработке с помощью инвестирования в криптовалюту и позвонил по указанному номеру. Собеседник попросил внести первый взнос. Далее с ним периодически связывались, объясняя, как покупать акции, при этом переговоры шли в Skype.Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество», принимают силы для установления личности и задержания подозреваемого.