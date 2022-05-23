- По сообщению своевременно на место прибыли участковые Серик Жумыргожиев и Аслан Амангалиев, которые спасли 70-летнего мужчину, - рассказали в департаменте.

Фото: ДП Атырауской области В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что инцидент произошёл в 14 часов 21 мая. На пульт 102 поступило сообщение о том, что на третьем этаже одной из многоэтажек в микрорайоне Нурсая пожилой мужчина перекинул ногу с балкона.Как оказалось, пенсионер находился дома один и заперт.