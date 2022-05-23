- При этом, более половины пострадавших детей являлись пассажирами. Остальная половина - пешеходы. В большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся взрослыми с нарушением правил - без детских удерживающих устройств, либо не пристёгнутыми, - объяснил Мураталиев.

Заместитель председателя комитета административной полиции Жандос Мураталиев в ходе брифинга в МВД сообщил, что ежегодно на дорогах страны погибают около 200 детей, увечья получают - более трёх тысяч. С начала года в Казахстане c участием несовершеннолетних зарегистрировано 796 ДТП. В них погибли 42 ребёнка и травмированы 957 детей. За год отмечается рост погибших на 44,8% и раненных на 15,7%.Основными причинами ДТП по вине пешеходов являются переход в неустановленном месте, на запрещающий сигнал светофора и перед близко идущим транспортом. Нарушают ПДД и водители. Всего с начала года зарегистрировано 92 наезда на несовершеннолетних, при которых пять детей погибли, 97 получили ранения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.