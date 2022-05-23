Фото предоставлено ПС КНБ РК по ЗКО По информации сотрудников пограничной службы КНБ Казахстана по ЗКО, ведутся поиски 31-летнего гражданина Узбекистана Усмона Саиджалолова и его шестилетнего сына. Мужчина обвиняется по статье 392 УК РК «Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК». – 22 мая его вызвали в департамент пограничной службы КНБ РК по ЗКО для проведения следственных действий, однако Саиджалолов не явился и скрылся в неизвестном направлении. В данный момент их местонахождение не установлено, - сообщили пограничники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.