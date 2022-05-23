- С начала старта программы принято 14 507 заявок, одобрено - 4 834 заявки на сумму 35,7 млрд тенге. Выдано 34 автомобиля. Из них в 11 - в Нур-Султане, четыре - в Алматы, три - в Актюбинской области, один - в Алматинской области, один - в ЗКО, четыре - в Жамбылской области, четыре - в Павлодарской области, шесть - в Шымкенте, - сказала Ибрашева.С начала программы про просьбам граждан отменили требование по наличию VIN кода автомобиля для предоставления счёта на оплату в банки. Также поступает много обращений граждан касательно страхования КАСКО. Сейчас банкам-участникам направили условие о страховании на ежегодной основе, а не единовременно на весь период кредитования. 16 мая в Казахстане стартовала выдача льготного автокредита. Общая сумма финансирования составит 100 млрд тенге. Мы писали, что происходило в автосалонах Уральска в первый день. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
