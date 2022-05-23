Весенне-летнее настроение пробуждает желание менять обстановку вокруг себя: хочется сделать ремонт и освежить интерьеры в квартире или доме. И у вас такое желание? Не отказывайте себе в этом, а воплотить ваши задумки о красивом и качественном ремонте поможет магазин «Электрокомплект», который предлагает большой ассортимент качественных отделочных материалов отечественного и зарубежного производства. В магазине вы сможете купить различные сухие строительные смеси, необходимые для штукатурки, стяжки и других внутренних и наружных работ: цемент, гипс, шпатлевку, известь и другие. Также здесь представлен огромный выбор лакокрасочных материалов для стен и пола. А вы знаете, что такое искусственная патина в декоре интерьера? О, на сегодняшний день это один из трендов современного дизайна. Искусственная патина - это декоративный налёт, который позволяет сделать стены, мебель и другие предметы интерьера более привлекательными и оригинальными. Для этого вам лишь нужно выбрать подходящую по дизайну декоративную эмаль: золото, серебро, бронза, медь, перламутр или другие оттенки. Помимо этого, в магазине можно подобрать гипсокартон, линолеум, уголки и швеллеры, теплоизоляционные материалы для пола и другие материалы. Здесь также большой выбор ручных инструментов и электроинструментов. В магазине можно приобрести сантехнику, электротовары, товары для дома и дачи и многое-многое другое. В выборе необходимых товаров вам всегда здесь рады помочь вежливые и опытные специалисты по продажам магазина «Электрокомплект». Приобрести товары можно за наличный и безналичный расчет, или оформить в кредит. Мы ждем вас по адресу: г. Уральск, улица Шубина, 2/4. Телефон: +7(7112)21-49-82, 21-22-67. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.